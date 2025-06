Bordeaux prépare un mercato explosif

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Les Girondins de Bordeaux ont vécu un nouveau coup dur cet été avec le retrait du dossier d’Oliver Kahn. Désormais, le club au scapulaire va, soit continuer avec Gérard Lopez soit passer en liquidation judiciaire. En attendant, le recrutement de la saison prochaine a débuté

Les Girondins ne savent pas encore dans quelle division ils évolueront la saison prochaine. Après une montée ratée en National 1, les Marines et Blancs devraient reprendre leur marche en avant du côté de la National 2. Cependant, pour valider la N2, le club doit passer deux échéances en ce mois de juin. Le tribunal de commerce afin de valider le plan de continuation de Gérard Lopez et l’écrasement d’une partie de la dette et le passage devant la DNCG en fin de mois. Néanmoins, le club a déjà entamé son mercato. Selon Sud-Ouest, Bruno Irlès a été maintenu à son poste d’entraineur tout comme son staff. Seul changement, la confirmation de Grégory Coupet au poste d’entraineur des gardiens.

Un effectif qui va bouger

🚨 #MercatoFCGB :



👋 𝙄𝙡𝙨 𝙫𝙤𝙣𝙩 𝙦𝙪𝙞𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙂𝙞𝙧𝙤𝙣𝙙𝙞𝙣𝙨 :



▫️Youssouf Assogba

▫️Djibril Diaw

▫️Thomas Trazie

▫️Nama Fofana

▫️Amadou Diallo

▫️Travis Mutyaba

▫️Étienne Beugré



🏠 𝙄𝙡𝙨 𝙙𝙚𝙫𝙧𝙖𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧 :



☑️ Driss Trichard

☑️… https://t.co/ClvCZJEKHq pic.twitter.com/Mr0Cf4w394 — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) June 4, 2025

Du côté de l’effectif, plusieurs joueurs ne seront pas conservés par le club. À commencer par l’une des recrues hivernales, Etienne Beugré. Arrivé de Maribor, l’attaquant n’a jamais pu s’acclimater au contexte Girondin. Auteur d’une saison intéressante, Yanis Merdji ne sera pas non plus à Bordeaux la saison prochaine. Le quotidien régional explique également que Soufiane Bahassa et Driss Trichard vont rester au club. De son côté le jeune défenseur central, Jean Grillot est courtisé, il sera difficile de le voir rester en Gironde la saison prochaine. Capitaine déchu au fur et à mesure de la saison, Cédric Yambéré a été invité à quitter le club.

Toujours selon Sud-Ouest, Gérard Lopez ne prévoit pas de fausses routes dans son plan de continuation et les Girondins doivent impérativement monter à la fin de la saison prochaine. Pour cela la première recrue enregistrée sera Shelton Guillaume des Herbiers. Auteur d’une saison réussie avec les Vendéens (18 buts et deux passes décisives en 30 matchs), le joueur devrait s’engager deux ans avec une option d’une année supplémentaire.