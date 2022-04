Bordeaux : Pembélé blessé, retour à la case PSG ?

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure dimanche lors du match Metz-Bordeaux, Timothée Pembélé, prêté par le PSG aux Girondins, est out pour plusieurs mois.

Prêté avec option d'achat cette saison par le Paris Saint-Germain aux Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé n’était plus dans les petits papiers de David Guion, puisque l’entraîneur du club au scapulaire l’avait mis au placard la semaine précédente pour « des raisons sportives ». Cependant, pour le très important match contre Metz, dans la course au maintien, le défenseur de 19 ans était non seulement dans le groupe, mais il était titulaire au moment du coup d’envoi. Hélas pour lui, Timothée Pembélé a été contraint d’abandonner sur blessure ses coéquipiers dès la première période, et très vite il y a eu de grosses inquiétudes concernant la nature de son problème. Et ce lundi, après des examens complémentaires, la mauvaise nouvelle a été confirmée, le joueur prêté par le PSG est out pour plusieurs mois, ce qui l’éloigne forcément d’un transfert définitif à Bordeaux, même si ce n’était pas la tendance.

Pembélé et Bordeaux, histoire déjà terminée

Dans un communiqué, Bordeaux a officialisé cette blessure au genou. « Lors de la 31ème journée de Ligue 1 Uber Eats opposant les Girondins de Bordeaux face au FC Metz, Timothée Pembélé est sorti sur blessure. David Guion craignait une grave blessure de Timothée Pembélé après la victoire des Girondins au FC Metz (3-1). Le verdict est tombé ce lundi pour le latéral droit bordelais. Sorti sur blessure durant la rencontre alors que les Girondins étaient menés (0-1), nous apprenons ce matin que le Bordelais souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur au genou droit. Le jeune Marine et Blanc sera opéré dans les prochaines semaines. Nous souhaitons bon courage et un prompt rétablissement à Timothée Pembélé », indiquent les Girondins.