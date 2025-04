Bordeaux ‍: Oliver Kahn va pleurer

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux traversent une nouvelle fois une période difficile. Le mot d’ordre semble désormais le départ de Gérard Lopez. Légende absolue du club au Scapulaire, Alain Giresse s'est exprimé sur une potentielle venue d’Oliver Kahn.

Que reste-t-il à jouer du côté de la Gironde ? Les espoirs de montée ont été une nouvelle douchés du côté de Saint-Brieuc et le passage devant la DNCG, cet été, semble être la dernière échéance du côté de Bordeaux cette saison. Depuis plusieurs jours, certains groupes de supporters appellent au départ de Gérard Lopez. Interrogé sur le sujet du côté de Sud Radio, Alain Giresse déprime en voyant la situation d’un club qu’il a aidé à projeter au sommet. « Ces dirigeants que je ne veux pas citer, comment ont-ils pu détruire ce club ? Ils veulent rebâtir quoi ? Je suis un observateur qui déprime quand on voit les Girondins dans cette situation. Comment peut-on faire confiance à ces personnes qui ont détruit ce club ? », a déploré l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France.

Kahn trop frileux

Depuis plusieurs mois, Oliver Kahn n’a pas caché son envie de reprendre les rênes du club six fois champions de France. Une bataille d’ego est lancée avec Gérard Lopez qui ne semble pas disposé à laisser la main. Toujours du côté de Sud Radio, Alain Giresse paraît moins optimiste sur la venue de l’ancien gardien du Bayern Munich. « Non. Je pense que, lorsqu'il va voir le déficit, il va être un peu plus frileux, » explique-t-il. Un projet de rachat encore flou, mais qui démontre que les Girondins semblent être toujours attractifs malgré une situation compliquée. Avec six défaites sur les huit dernières journées de National 2, le club au scapulaire devra avoir les reins solides financièrement pour potentiellement repartir sur une nouvelle saison en National 2 avec ou sans Gérard Lopez.