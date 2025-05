Bordeaux ‍: Oliver Kahn menace Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

L’avenir des Girondins de Bordeaux se jouera lors du mois de juin. Entre décision du tribunal de commerce et DNCG, le club au scapulaire va vivre à nouveau un été mouvementé.

Oliver Kahn va-t-il griller la politesse à Gérard Lopez ? L’ancien gardien et président du Bayern Munich a déposé son plan de reprise ce lundi juste avant l’audience devant le tribunal de commerce le lendemain. Une bouffée d’air frais pour les supporters des Marines Blancs qui ont désormais une alternative à Gérard Lopez. Mardi après-midi, le tribunal de commerce a décidé d’examiner le dossier de l’Allemand. L’audience est donc reportée à mi-juin. En attendant, le journal l’Équipe a dévoilé que le dossier d’Oliver Kahn possède six clauses suspensives dont l’accès à la data room qui est indispensable selon Sud-Ouest pour que l’offre soit étudiée par le tribunal de commerce.

15 jours pour valider les clauses

🚨 #AvenirFCGB :



👀 Dans le dossier déposé au tribunal de commerce, 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐊𝐚𝐡𝐧 𝐚 𝐢𝐧𝐬é𝐫é 𝟔 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬. Avec ses équipes, il souhaite :



▫️ Avoir accès à la data room



▫️ Réaliser un audit financier et juridique



▫️ Obtenir… https://t.co/eLfwcD6tiK pic.twitter.com/zjyow0n4sH — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) May 27, 2025

Le quotidien français précise, que les clauses suspensives ne pourront pas faire partie du plan de cession. Les six clauses sont les suivantes : « l'assurance de la FFF de rester en National 2, l'assurance de pouvoir bénéficier du Matmut Atlantique, l'accès à la data room, la réalisation d'un audit financier et d'un audit juridique et, enfin, que les actionnaires accompagnant Oliver Kahn apportent les fonds « pour la remise d'une offre confirmatoire et définitive » » précise le journal l’Équipe. La prochaine audition du club bordelais aura lieu le 13 juin prochain et la décision sera rendue dans les jours qui suivent. Oliver Kahn a donc 15 jours pour affiner son dossier. Derrière, les Girondins devront valider le passage devant la DNCG. Bref, un mois de juin capital dans la survie du club.