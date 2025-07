Bordeaux c'est mort, Kahn a senti le piège

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux traversent l'une des pires périodes de leur histoire. Gérard Lopez ne compte en plus pas partir de sitôt malgré des rumeurs récentes de vente du club au scapulaire.

Bordeaux sera encore en National 2 la saison prochaine. Les fans et supporters du club au scapulaire espèrent rapidement revoir leur équipe remonter aux échelons supérieurs. Mais le doute est assez énorme. Surtout que Gérard Lopez ne compte pas lâcher les Girondins de Bordeaux de sitôt. Le propriétaire luxembourgeois de Bordeaux est plus que contesté mais la possibilité de le voir partir sous peu n'est plus d'actualité. En effet, il a récemment refusé une offre d'Oliver Kahn. L'ancien portier du Bayern Munich avait pourtant en tête l'idée de racheter les Girondins.

Kahn a dû jeter l'éponge

Lors d'un échange avec Beyong Business Cast, Oliver Kahn a en effet indiqué sur le sujet : « Il y a des clubs qui nécessitent des ressources, mais ensuite une expertise, un réseau, pour les ramener en première division. Et c’est quelque chose de super excitant. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés précisément sur ce sujet. Cette décision est désormais publique, et c’était Bordeaux. C’est un club avec un grand patrimoine, qui a connu un grand incendie dans le passé. (...) Notre idée était de les ramener en première division. Ce n’était pas pour faire passivement des investissements et que cela fonctionne d’une manière ou d’une autre, mais c’était pour s’impliquer activement, avec toute l’expérience de notre réseau. Ce n’est pas possible de le faire en Allemagne avec des investissements majoritaires et ainsi d’avoir une influence, avec la règle du 50+1. Finalement, nous sommes sortis de Bordeaux plus tôt. C’était très compliqué, très compliqué.

C’est une procédure de faillite. Nous étions sur le dossier depuis plus de six mois. Il a fallu se montrer à un moment donné parce qu’il y avait une date limite. Nous avons donc pris cette décision. Nous n’avons pas non plus toutes les données à 100%. Nous avions tout calculé, les plans d’affaires étaient là. En fin de compte, vous avez une responsabilité, et vous devez prendre une décision à un moment donné. Il y avait un point où nous n’avions pas une totale sécurité. Si vous achetez un club français dans ce processus, il se peut que la Fédération Française de Football dise d’accord, mais il faut quand même redescendre d’une division… ».

De quoi certainement donner quelques regrets aux amoureux des Girondins, qui ont peur que leur calvaire dure encore quelque temps.