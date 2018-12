Bordeaux : Manchester United s’est renseigné, ses valises sont déjà prêtes

Dans : Bordeaux, Premier League, Mercato.

De retour suite à un prêt réussi au Corinthians, Pablo (27 ans) n’a pas laissé passer sa seconde chance à Bordeaux.

Patron de la charnière, le défenseur central est sans doute le meilleur Girondin depuis le début de la saison. Ce n’est pas un hasard si le Brésilien a obtenu ses premières sélections avec la Seleção. Résultat, sa progression ne passe pas inaperçue sur le marché des transferts. Comme annoncé mercredi, Manchester United se serait renseigné à la demande du manager José Mourinho. Les Red Devils vont-il réellement passer à l’action avec une offre ? En tout cas, Pablo n’hésiterait pas une seule seconde.

« C'est l'un des mes objectifs. Je pense que tous les joueurs ont pour ambition de rejoindre de grands clubs européens et de disputer les plus grandes compétitions, a confié le Bordelais au site ygfoot.com. En comptant mes deux passages à Bordeaux, cela fait déjà trois ans que je suis au club. Donc si une offre intéressante arrive, pour moi et pour le club, bien sûr que je serais heureux. Je veux évoluer, atteindre d'autres paliers, jouer pour un grand club européen. C'est l'un de mes objectifs professionnels. » Reste à savoir si la nouvelle direction américaine serait favorable au départ d’un titulaire indiscutable cet hiver.