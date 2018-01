Bordeaux : Malcom dément avoir allumé Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Après la victoire de Bordeaux contre l'Olympique Lyonnais, Malcom avait tenu des propos qui pouvaient clairement laisser croire que le joueur brésilien ne regrettait pas le départ de Jocelyn Gourvennec. De quoi faire un peu de bruit chez les Girondins. Mais ce mercredi, dans un communiqué diffusé par le club au scapulaire, Malcom a mis les choses au point en précisant qu'il ne visait pas son ancien entraîneur.

« A la suite de l’interprétation des propos de Malcom après Bordeaux-Lyon qui concernait l’équipe en générale et non son entraîneur, le joueur a souhaité réagir :« Je tiens à dire que j’ai un grand respect pour le coach Gourvennec. Je sais tout ce qu’il m’a apporté dans ma progression. Jamais je ne dirais de mal de lui et de son staff. Je démens ce qui a été écrit après le match de Lyon. Gourvennec, merci. » Le FC Girondins de Bordeaux en profite pour remercier Jocelyn Gourvennec et pour lui exprimer sa pleine reconnaissance pour les prestations qu’il a effectuées avec son staff durant toute cette période », indiquent les Girondins de Bordeaux.