Bordeaux ‍: Lopez fait des économies avec ce choix impopulaire

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Les Girondins de Bordeaux s'apprêtent à entamer un très long processus de remboursement de leurs dettes astronomiques. Pour améliorer la santé financière du club au scapulaire, toutes les économies sont bonnes à prendre, comme fermer la boutique officielle.

Le 27 mai prochain, les Girondins de Bordeaux ont rendez-vous avec le tribunal de commerce mais aussi et surtout avec leur histoire. A cette date, Gérard Lopez va devoir livrer en détail son plan de continuation pour les prochaines années. Au programme, un vaste étalement du remboursement des nombreuses dettes contractées par le club au scapulaire avec un projet de retrouver la Ligue 2 à l'horizon 2033. A terme, ce plan présenté au tribunal a surtout pour ambition d'assainir définitivement le club au scapulaire. Un état de fait qui ferait le plus grand bien à cette écurie historique du football français qui a pendant beaucoup trop longtemps vécu au-dessus de ses moyens. En parallèle du remboursement de la dette, le club va aussi chercher à faire des économies là où il peut. En fermant la boutique officielle des Marine et Blanc rue Sainte-Catherine par exemple.

Les Girondins vont fermer leur boutique officielle

La Ligue 2 en 2033, Bordeaux a un nouveau rêve https://t.co/FpAkuc9Nkw — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2025

Dans les colonnes de Sud Ouest, on apprend que les Girondins de Bordeaux veulent économiser le loyer de la boutique mythique du club située au 77 rue Sainte-Catherine pourtant si chère aux supporters. Ouverte depuis l'an 2000, celle-ci va très prochainement fermer ses portes, indique le quotidien régional. Actuellement, le club au scapulaire n'est pas propriétaire des lieux et doit payer un loyer important pour utiliser l'emplacement. Dans l'optique de faire de sérieuses économies, Gérard Lopez a pris la décision de « vendre le droit au bail, une sorte de droit d'utiliser les lieux à des fins commerciales », précise le journal. Grâce à cette opération, le président-propriétaire des Girondins de Bordeaux va récupérer 330 000 euros.

Désormais, les supporters n'auront plus que deux options pour s'offrir du merchandising : soit via la boutique en ligne, soit via la boutique ouverte aux abords du stade lors des rencontres à domicile.