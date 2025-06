Bordeaux ‍: Liquidation ou pas, une information majeure avant le 13 juin

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux sont dans le flou le plus total concernant leur avenir proche. La direction du club au scapulaire veut soumettre un plan de continuation en audience vendredi même si ce dernier pourrait ne jamais aboutir.

Les Girondins de Bordeaux pourraient prochainement disparaître. C'est en tout cas la crainte des fans et observateurs du club au scapulaire. Gérard Lopez, qui ne compte pas partir de Bordeaux malgré les polémiques autour de lui, veut encore proposer un plan de continuation en audience ce vendredi. Le tribunal de commerce décidera ensuite si le plan est accepté ou si les Girondins seront soumis à une liquidation. Avant cela, comme rappelé par Sud Ouest, « les quelque 400 créanciers du club, organisés en 15 classes pour le plan de remboursement proposé afin de faire tomber la dette de 96 millions à 24 millions d’euros, ont jusqu’à jeudi soir pour voter pour ou contre ».

Une bonne nouvelle en vue pour Gérard Lopez ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Girondins de Bordeaux (@girondins)

Le média précise ces dernières heures que Fortress, fonds d’investissement américain Fortress, a de son côté validé le plan de continuation. Une très bonne nouvelle pour Bordeaux puisque le vote de Fortress était des plus importants. La raison ? Le fait que son refus aurait condamné à 100% le plan de continuation. Pour rappel, les Girondins doivent près de 11,5 millions d'euros à Fortress. Les deux parties se sont entendues pour un remboursement de 4,5 millions d’euros en huit paiements échelonnés sur deux ans. A noter que si Fortress a voté pour le plan de continuation, ce n'est clairement pas l'intention de l'Etat et des collectivités. Gérard Lopez sait que le temps est compté et devra sortir les bons arguments pour changer la donne. La tension est à son comble à Bordeaux, qui connaîtra prochainement son sort.