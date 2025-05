Bordeaux ‍: Les Girondins préparent la montée

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

A cause d'une trop grande irrégularité pour leur première saison en National 2, les Girondins de Bordeaux ont dit adieu à la montée en allant perdre Saint-Brieuc. Pour Laurent Crocis, journaliste L'Equipe, il faut d'ores et déjà travailler sur la prochaine saison.

La défaite sur la pelouse du Stade Briochin était définitivement celle de trop. Les Girondins de Bordeaux ont aujourd'hui huit points de retard sur le leader briochin, alors qu'il ne reste plus que trois matchs avant la clôture du championnat. En clair, s'il est encore mathématiquement possible de monter, en réalité, les têtes sont déjà tournées à la saison prochaine. Du moins, c'est ce qu'espère Laurent Crocis. Le journaliste de L'Equipe est revenu, pour Web Girondins, sur ce que doit absolument faire le club au scapulaire pour préparer la saison prochaine. Les prochaines semaines seront déterminantes pour enfin créer une équipe solide afin de monter en National.

Bordeaux doit recruter et changer de plan

« L'info, c'est que le club a déjà les dates des matchs amicaux donnés par Bruno Irlès et qu'il travaille avec John Williams (Directeur sportif bénévole) sur les profils et sur les joueurs qu'il faudrait aux Girondins. On est le 26 avril, le championnat va reprendre mi-août. Donc, mai, juin, juillet, août. Quatre mois. On est à quatre mois environ de la reprise. On va dire douze à quinze semaines. Quinze semaines pour déterminer les profils, le schéma de jeu et éventuellement des plans B parce que c'est ce qui nous a manqué cette année. De nombreux entraineurs, que ce soit Guillaume Allanou (Stade Briochin), ou Matthieu Pousse (Saint-Pryvé), disaient, 'votre schéma de jeu est lisible et ultra attendu'. Donc, quand un schéma de jeu est ultra attendu et ultra lisible, il est d'autant plus facile de le contrer », a expliqué Laurent Crocis dans des propos repris par le média bordelais.

En clair, Bordeaux doit absolument étoffer son effectif pour la saison prochaine et, surtout, doit viser des profils différents de ceux qu'il y a déjà au club. L'idée est de proposer à chaque match un schéma tactique qui surprendra l'adversaire autant que possible.