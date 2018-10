Bordeaux : Le nouveau boss rappelle la priorité des priorités !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

C'est désormais une question de jours, GACP va prendre les commandes des Girondins de Bordeaux, tout le monde ayant validé l'accord entre M6 et le futur propriétaire américain du club au scapulaire. Et ce dimanche, dans Sud-Ouest, Joe DaGrosa, qui dirige ce projet, a tenu à rappeler ce qui sera la priorité des priorités pour lui, à savoir remettre Bordeaux dans le bon sens. Car pour l'homme d'affaires américain, il est inutile de dépenser des dizaines de millions d'euros sur le mercato, si derrière le club ne suit pas. Alors, Joe DaGrosa préfère être clair.

« Deux choses : 1, nous voyons notre investissement comme un marathon, pas un sprint. 2, il y a une différence entre un investissement et un pari. Nous voulons investir judicieusement. Les propriétaires sont critiqués parce qu’ils tentent des paris. Les paris, parfois ça marche, parfois non. Miser beaucoup d’argent sur un joueur est aléatoire. Nous voulons d’abord être sûrs que nous avons les bonnes infrastructures, le bon président, le bon directeur sportif, le bon entraîneur. Nous n’allons pas franchir la porte en prenant des décisions catégoriques. Nous voulons d’abord créer la bonne équipe de dirigeants capables de travailler ensemble et nous écouterons ce qu’ils ont à nous dire. Je ne suis pas un grand spécialiste du football, mais je pense avoir des compétences dans le business. Et je sais qu’il est très important d’avoir les bonnes personnes en fonction, qui auront l’expertise », a prévenu le futur propriétaire des Girondins de Bordeaux, qui a d'ores et déjà rencontré des personnes susceptibles de prendre la présidence du club au scapulaire à la place de Stéphane Martin.