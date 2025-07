Bordeaux, le mercato « ‍sent la saucisse ‍»

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Malgré une saison réussie dans les cages, Lassana Diabaté a été mis à l'écart par les Girondins de Bordeaux, lesquels lui ont préféré deux nouvelles recrues à son poste. Le journaliste Samuel Vaslin ne comprend pas du tout ce choix.

Rares sont ceux qui ont donné satisfaction avec régularité sur l'ensemble de la saison dernière aux Girondins de Bordeaux. Maintenant que le club est sorti de sa procédure de redressement judiciaire, il a pris un virage à 90 degrés. De nombreux joueurs ont été poussés dehors pour en faire venir de nouveaux. D'autres ont tout simplement été mis à l'écart, comme Cédric Yambéré, Yanis Merdji… et Lassana Diabaté. Titulaire dans les cages la saison dernière, l'ancien de Valenciennes sortait d'une saison satisfaisante dans l'ensemble. Pour autant, la direction a préféré recruter deux nouveaux portiers, de quoi susciter l'interrogation du journaliste Samuel Vaslin.

« Ça sent la saucisse »

Même en N2, Bordeaux s'offre un loft https://t.co/zg5oGIGTiF — Foot01.com (@Foot01_com) July 22, 2025

« On peut se poser la question de la stratégie. Si tu veux sortir un des rares joueurs qui a été performant la saison dernière (Lassana Diabaté, ndlr) parce que tu ramènes un ancien gardien de Ligue 1, Ligue 2, qui est expérimenté et qui va tenir la baraque, qui sait parler à sa défense, très bien. Là, tu ramènes un gardien 26 ans (Jan Hoekstra, ndlr), qui est en échec sur sa jeune carrière, qui ne parle pas la langue, qui ne connait pas le football français amateur. J'espère me tromper, mais quand tu prends tous ces éléments de recrutement, ça sent la saucisse. Je ne parle ni du joueur, ni de l'homme, mais de ce choix », a déclaré Samuel Vaslin au micro de Web Girondins avec un mélange d'ironie et de rancœur envers la direction. A sa place, David Agossa et Jan Hoekstra se disputeront la place de gardien numéro 1 la saison prochaine.