Bordeaux : La déclaration alarmiste de Poyet en plein mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Toujours aussi calme, puisque même le départ de Malcom ne semble pas en instance d’être bouclé, le mercato des Girondins n’inquiète pas que les supporters. Arrivé au chevet du club aquitain en janvier dernier, Gustavo Poyet a réussi à rétablir la situation et a emmené Bordeaux en Coupe d’Europe. Le match préliminaire d'Europa League arrive dans deux semaines, et l’effectif est toujours aussi pauvre, a déploré le coach uruguayen après la difficile victoire face au GFC Ajaccio en match amical, ce vendredi.

« On est dans une situation difficile, compliquée, car on a fait beaucoup d'efforts et renversé une situation compliquée pour aller en Europe, avec une possibilité incroyable de la jouer ; mais si on ne prend pas de joueurs tout de suite on va risquer de perdre tout ce qu'on a fait l'année dernière. C'est dommage... Mais c'est ça la situation », a souligné le technicien du club au scapulaire, qui ne semble pas voir d’issue à cette immobilisme de rigueur, en raison de la possible vente du club et de l’incapacité à trouver un accord pour laisser partir Malcom.