Bordeaux ‍: L'ancien propriétaire regrette cette erreur mortelle

Les Girondins de Bordeaux sont encore dans le flou en ce qui concerne leur avenir. Le club au scapulaire connaitra le 13 juin prochain la décision du tribunal de commerce. Mais le destin du six fois champion de France aurait pu être différent.

Désormais patron de LFP Média, Nicolas De Tavernost a été invité ce mardi soir par RMC pour discuter de la future chaine diffusant la Ligue 1. L’homme de 74 ans a donné des informations concernant le futur prix de l’abonnement pour regarder l’élite du football français. Mais l’ancien patron des Girondins de Bordeaux a également évoqué le club au scapulaire et la vente aux Américains de GACP.

Une vente vers Leicester avortée

L’avenir aurait pu être tout autre pour les Marines et Blancs. Nicolas De Tavernost explique que les négociations avec Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire de Leicester étaient bien avancées, mais une chose a fait stopper le deal : « On a été 19 ans aux Girondins. Pendant 19 ans, on a fait à peu près le travail. On a été européen deux années sur trois. En moyenne, on était quatrième. Nous avons vendu au moment de Médiapro. Nos successeurs n’ont pas eu la Grinta… beaucoup de supporters nous reprochent de ne pas avoir pris des précautions. On avait deux fonds américains qui étaient très cotés. Ils étaient prêts à mettre beaucoup de moyens, » explique-t-il avant de poursuivre. « Pour la petite histoire, je le regrette, mais on aurait dû vendre au propriétaire de Leicester. On était d’accord sur tout. Le prix, les modalités. Mais, on n’a pas trouvé la solution sur la multipropriété, car les deux clubs étaient européens. Finalement, c’est tombé sur les Américains, ils ont analysé ça comme si c'était une ligue fermée, c'était une erreur. Ils sont partis et ont transmis à monsieur Lopez, » conclut-il. En attendant, les Girondins de Bordeaux végètent actuellement en national 2 et ne connaissent toujours pas leur avenir.