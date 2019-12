Bordeaux : King Street rachète les parts, Longuépée nouveau PDG des Girondins

Dans : Bordeaux.

Il n’y a plus qu’un seul propriétaire aux Girondins de Bordeaux. Selon 20 Minutes et RMC, le rachat des parts de GACP par King Steet a été officialisé ce lundi, ce qui fait que King Steet est désormais l’unique patron à bord. Les salariés ont été prévenus et conviés à une réunion d’information sur le sujet ce lundi soir par la nouvelle direction. Le fonds d’investissement a renouvelé sa confiance en Frédéric Longuépée, qui occupera désormais le poste de de Président Directeur Général. Paulo Sousa a aussi été confirmé dans ses fonctions d'entraineur.

« Le management, la direction, les actionnaires, les joueurs et les employés du Club sont tous unis autour de ce projet afin de recréer un engouement au niveau local et développer une ambition au niveau international. De même, le soutien de nos supporters et en particulier des Ultras est essentiel. Ces derniers font partie de l’âme du Club et sont importants à nos yeux. Ils soutiennent et portent l’équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous restons bien évidemment ouverts au dialogue avec eux », a déclaré le nouveau boss des Girondins, qui entretient une relation très tendue avec les supporters ces derniers mois.