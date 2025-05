Bordeaux ‍: Il vire Andy Carroll sur le champ ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Bordeaux a raté la montée en National à cause d'une mauvaise fin de championnat. La baisse de forme d'Andy Carroll n'est pas étrangère à ces difficultés. Alternant blessures et méforme, l'Anglais paye une mauvaise hygiène de vie et agace sérieusement.

L'opération renaissance est sérieusement compromise pour les Girondins de Bordeaux. Le club de Gérard Lopez devait monter en National pour retrouver de l'air sur le plan économique. Après un bon début d'année 2025, les Bordelais étaient revenus sur les talons des leaders et semblaient en mesure de s'envoler en tête. Cependant, les mauvais résultats se sont enchaînés ces dernières semaines. La première place tant convoitée a été récupérée par Saint-Brieuc et les Girondins quatrièmes ne peuvent plus être promus. Une crise de résultats qui coïncide grandement avec la méforme de leur star Andy Carroll.

Carroll et Bordeaux, ça sent la fin !

Auteur de nombreux buts décisifs en première partie de saison, l'Anglais souffre grandement depuis février. Il a été blessé à l'ischio pendant un mois durant cette période. Son retour sur les terrains a été synonyme d'inefficacité. Sur ses 8 derniers matchs, l'ancien joueur de Newcastle et Liverpool n'a inscrit que 2 petits buts. Cela est expliqué par les libertés qu'il a prises dans sa vie privée. Une situation dénoncée par un suiveur des Girondins Djino Forté sur le site WebGirondins. Selon lui, Bordeaux ne peut plus miser sur Andy Carroll la saison prochaine.

« Quand il est en forme et qu'il est présent, Andy Carroll fait des différences. Mais le fait qu'il ait une vie extra-sportive qui n'est pas celle d'un footballeur professionnel est un problème. Même dans le monde amateur, il y a un minimum d'exigences à avoir pour ne pas se blesser trop souvent. Et lui n'a pas été épargné par les blessures. On l'a vu cette année, son absence s'est fait largement ressentir et son statut ne sera plus en adéquation avec ce qu'il sera sur le terrain. Bruno Irlès en a parlé il y a quelque temps en interview. […] On a besoin que Andy Carroll soit investi au maximum pour le club, surtout s’il reste la saison prochaine. Ce n’est pas possible de manquer des entraînements quand il le souhaite. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour toutes ces raisons, je pense qu'on arrive malheureusement à la fin de l'histoire avec Andy Carroll », a t-il développé. De toute manière, le club dirigé par Gérard Lopez aura du mal à payer son salaire, modeste mais trop élevé en N2.