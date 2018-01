Bordeaux : Gourvennec répond à la question fatidique

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec, entraineur de Bordeaux, après la défaite face à Caen (0-2) et son possible limogeage : « Je trouve qu'on a, encore, bien défendu, comme à Troyes, en étant homogènes. Caen est dur à jouer car il y a beaucoup de jeu long sur Rodelin et Santini, et je trouve qu'on a bien défendu sur eux, en étant appliqués, en leur donnant peu de situations. Les joueurs sont ensemble, se battent, je vois de la cohésion... Est-ce qu'ils sont avec moi ? Vous leur poserez la question... Mais je vois une équipe courageuse. Sauf que ce n'est, encore une fois, pas suffisant. On doit rester là-dedans, au niveau de l'état d'esprit, et s'améliorer sur le plan du jeu, car c'est toujours le jeu qui vous amène plus haut. Si je serai toujours l'entraîneur des Girondins demain ? Je travaille pour ça, c'est mon job, c'est mon rôle »