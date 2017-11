Bordeaux : Gourvennec dégomme l'arbitre après le nul contre l'OM

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après le nul contre l'OM (1-1) : « Sur le plan comptable, on perd deux points sur le fil. C'est dommage. On a fait un très gros match. Le but précoce nous a mis dedans. On a été très costaud. On sort fier de ce match avec une vraie prestation intelligente de l'équipe. Mais on est frustré, on n'a pas été récompensé de nos efforts. Et je pense qu’il y a des situations litigieuses. Il y a corner avant l’égalisation de l’OM, juste devant l’arbitre de touche. Après, la faute au coeur du jeu, je pense qu’il n’y a pas faute. C’est dommage. Je vais être clair, je n’ai pas aimé l’arbitrage de Monsieur Millot. Le penalty ? On peut faire la liste... Mais on peut s’en vouloir aussi parce qu’il fallait mettre le deuxième but pour se mettre à l’abri », a-t-il déclaré sur Canal+.