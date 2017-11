Bordeaux : Gourvennec confirmé dans ses fonctions

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Même si Bordeaux vit un énorme passage à vide, 7 points pris lors des sept derniers matches de Ligue 1, et à la veille d'un Bordeaux-ASSE important pour les deux clubs, le président des Girondins a renouvelé sa confiance en Jocelyn Gourvennec. Pour le dirigeant bordelais, l'entraîneur du club au scapulaire est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et en aucun cas il n'est menacé dans ses fonctions.

« J’ai toute confiance en Jocelyn Gourvennec. C’est quelqu’un qui travaille bien, qui a des convictions et le courage de ses opinions. Il essaye de trouver les solutions. Je pense qu'il a encore l'adhésion des joueurs. J’ai de l’estime pour lui. Je ne vais renier ni le coach, ni les joueurs, même s’il faudra peut-être à l'avenir avoir un peu plus de gueulards dans le vestiaire », a prévenu, sur RMC, Stéphane Martin, histoire d’éteindre les rumeurs et les supputations.