Bordeaux : Gourvennec assure l'entraînement, le boss attendu jeudi

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Sauf surprise, Jocelyn Gourvennec sera toujours l'entraîneur des Girondins de Bordeaux ce mercredi soir, mais l'avenir à court terme du technicien bordelais est très incertain. En effet, au lendemain de la défaite face à Caen, Jocelyn Gourvennec a assuré l'entraînement de ses joueurs au Haillan comme si de rien n'était, mais dans les coulisses du club au scapulaire ça s'agite.

En effet, les choses pourraient évoluer dès jeudi, puisque Nicolas de Tavernost est attendu auprès de ses joueurs et du staff. Et si le propriétaire des Girondins de Bordeaux fait le déplacement jusqu'à Bordeaux, il s'agira peut-être pour lui de trancher dans le vif et de confirmer les rumeurs qui annoncent le limogeage de Jocelyn Gourvennec et la venue de Michel Preud'homme à sa place.