Bordeaux ‍: Gérard Lopez promet de vendre à une condition

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Les Girondins de Bordeaux préparent leur passage devant le tribunal de commerce mi-juin. Avec le retrait d’Oliver Kahn, Gérard Lopez reste le seul homme à la barre. Ce dimanche, le propriétaire du club au scapulaire s’est livré au JDD.

Un tacle à Oliver Kahn et de la sérénité dans l’optique des échéances à venir, Gérard Lopez est sorti du silence ce dimanche. Le propriétaire des Girondins de Bordeaux attend comme l’ensemble des Marines et Blancs le passage devant le tribunal de commerce le 13 juin prochain. Les Girondins ne seront pas sortis d’affaires puisque la DNCG s’invitera par la suite. Dans cette optique, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a pris la parole dans le JDD.

🚨 #MercatoFCGB :



📝 Ils ont officialisé la fin de leur aventure avec les #Girondins :



▫️Yvan Ikia Dimi (retour de prêt)

▫️Jonathan Abonckelet

▫️Issam Ben Khemis

▫️Famady Diaby https://t.co/rUTyfbU6Pk pic.twitter.com/vUaC8FxHpV — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) June 6, 2025

Lopez se dit serein pour la suite. « Le Tribunal travaille sur des chiffres, il n’est pas là pour juger Gérard Lopez. Le plan a été construit de façon professionnelle depuis de longs mois, en collaboration avec le juge commissaire et les administrateurs judiciaires », explique-t-il dans un premier temps avant d’ajouter.

« S’il est validé, je suis parfaitement prêt à accueillir de nouveaux investisseurs pour peu qu’ils soient compétents et impliqués. Et je vais même vous dire plus : s’ils sont très bons, je suis prêt à leur céder la gestion du club. Je ne fais pas ça pour mon ego, je n’en ai pas besoin. Je fais ça parce que j’aime les Girondins et que je suis persuadé qu’ils peuvent retrouver leur place au sommet du foot français, » poursuit-il.

Lopez reste confiant

Dans la suite de l’interview, Gérard Lopez en profite pour revenir sur le dossier d’Oliver Kahn. L’ancien gardien de but du Bayern Munich avait déposé un plan auprès du tribunal de commerce avant de se rétracter quelques jours plus tard en consultant la data room. Les relations entre l’ancien président du Bayern et Gérard Lopez ne sont pas au beau fixe et le propriétaire des Girondins semble régler ses comptes. « Il tentait d'acheter l'opinion pour mettre la pression, mais les affaires se font avec de l'argent et des prises de risques, pas avec des clics, » explique-t-il. Les Girondins sont encore dans le flou alors que la reprise de l’entrainement est planifiée au 9 juillet prochain.