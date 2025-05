Bordeaux ‍: Gérard Lopez conseillé pour éviter une énorme bêtise

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Bruno Irlès n’a pas atteint son objectif cette saison aux Girondins de Bordeaux en ratant la montée en National. Ce qui ne doit pas pousser Gérard Lopez à faire n’importe quoi avec son entraîneur cet été.

L’objectif des Girondins de Bordeaux était clair au début de la saison, à savoir une montée en National. Bruno Irlès a longtemps été dans la course pour atteindre cet ambitieux objectif, mais la fin de saison a été trop laborieuse pour espérer une issue heureuse. C’est donc en National 2 que le club au scapulaire va repartir la saison prochaine, ce qui ne doit pas pousser Gérard Lopez à faire n’importe quoi pour autant. Journaliste pour L’Equipe, Laurent Crocis estime au contraire qu’il est absolument nécessaire de renouveler la confiance placée en Bruno Irlès pour espérer une montée en National à l’issue de la saison prochaine.

Bordeaux : Gérard Lopez reçoit une nouvelle dramatique https://t.co/8CnGv9i1hj — Foot01.com (@Foot01_com) May 17, 2025

« Bruno Irlès le reconnaît lui-même, il a appris beaucoup de choses cette saison. J'ai trouvé un entraîneur assez humble et qui essayait de tirer des leçons. On a échangé sur les profils et je pense qu’on partage la même vision. Le soir, on a appris que son avenir était incertain. La question est de savoir s’il est judicieux de conserver un an de plus un entraîneur qui a échoué. Personnellement, je lui donnerais une autre chance. À voir comment ils vont travailler. Parce que c'est ça aussi qui manque à ce club depuis des années, travailler sur le recrutement » a d’abord commenté le journaliste lors du Talk de WebGirondins, avant de poursuivre.

Bruno Irlès menacé, il conseille Gérard Lopez

« Il ne suffit pas de faire venir de grands noms, ou d'offrir des salaires. Il faut construire un effectif cohérent et complémentaire ». Autrement dit, ce n’est pas sur Bruno Irlès que les doutes principaux entourent l’avenir des Girondins de Bordeaux selon Laurent Crocis mais bien sur la manière globale dont le club va fonctionner autour de Gérard Lopez. Le propriétaire des Girondins doit maintenant réussir à bâtir un effectif taillé pour la montée, plutôt que de changer d’entraîneur selon cet observateur assidu du club au scapulaire. Il n’y a plus qu’à patienter pour voir si l’ancien patron du LOSC suivra les conseils avisés du journaliste de L’Equipe, ou si Bruno Irlès se retrouvera finalement menacé à l’avenir.