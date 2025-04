Bordeaux ‍: Gérard Lopez accepte enfin de partir

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Souhaité par les supporters des Girondins de Bordeaux depuis plusieurs mois, le départ de Gérard Lopez pourrait enfin intervenir. A condition qu’une offre crédible tombe pour le rachat du club au scapulaire.

Malgré les problèmes financiers et sportifs des Girondins de Bordeaux, rétrogradés l’été dernier en National 2, Gérard Lopez s’accroche. Jusqu’à présent, l’homme d’affaires luxembourgeois n’a pas voulu entendre parler d’un départ du club et cela malgré le forcing d’Oliver Kahn pour tenter de racheter le club au scapulaire. Selon les dires de Gérard Lopez, aucune proposition crédible n’est arrivée sur son bureau et cela alors que dans le même temps, l’ex-légende du Bayern Munich affirme avoir soumis une proposition ferme pour le rachat des Girondins. Il faut croire que cette offre n’est pas suffisamment solide aux yeux de Gérard Lopez, lequel s’accroche à son club pour le moment, mais jusqu’à quand ?

Dans un communiqué officiel publié sur X, le groupe Ultramarines Bordeaux 1987, qui a rencontré Gérard Lopez, a expliqué que le dirigeant de 53 ans s’est engagé durant l’entretien à céder les Girondins en cas d’offre très sérieuse. Une première étape avant un potentiel départ de l’ancien patron du LOSC, lequel espère toutefois rester encore longtemps à son poste. « Les réponses apportées par Gérard Lopez, qui n’engagent que lui, sont les suivantes : il dit s’engager à assurer la pérennité financière du club pour les années à venir et présente un plan sur 6 ans avec une rigueur budgétaire. De plus, il a affirmé ne pas vouloir répéter les erreurs sur le recrutement, et assure être prêt à étudier toute proposition de rachat crédible » détaille le communiqué, avant de conclure.

Gérard Lopez se dit prêt à vendre les Girondins

« Enfin, concernant le poste de président, nous avons exposé avec force nos arguments. Sa réponse sera connue dans les prochaines semaines. Cette réunion fut tendue, parfois musclée, mais un dialogue constructif a toutefois été maintenu pendant plus de deux heures » écrit le groupe de supporters bordelais. La porte est donc ouverte pour une vente des Girondins, tout du moins sur le papier. Il reste maintenant à voir comment réagira Gérard Lopez si une grosse offre lui est transmis pour le rachat du club bordelais. Sa réaction sera scrutée avec attention et nul doute que chez les supporters, on sera révolté si une fois de plus, le propriétaire des Girondins de Bordeaux rejette les potentielles offres en s’accrochant encore à son club.