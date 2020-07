Bordeaux : Gasset a son staff, il y a juste un énorme problème

Dans : Bordeaux.

A la veille d'un passage attendu, et redouté, devant la DNCG, Bordeaux doit gérer un autre souci majeur, celui de son entraîneur.

Les supporters des Girondins de Bordeaux seront en apnée jeudi en attendant la décision de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion concernant leur club. Car c’est une évidence, le gendarme financier du football pourrait envoyer Bordeaux en National si les comptes sont toujours aussi flous. La tendance actuelle n’est pas à ce scénario catastrophe, mais les actuels propriétaires des Girondins réservent tellement de (mauvaises) surprises que le passage devant la DNCG suscite de l’inquiétude. Autre problème de taille pour les Girondins, celui de l’entraîneur pour la saison prochaine. En annonçant à ses joueurs qu’il voulait partir, Paulo Sousa a mis le feu, mais en attendant le technicien portugais est toujours en place, ses dirigeants comptant sur une démission qui ne vient pas.

Paulo Sousa de côté, les Girondins de Bordeaux ont activé d’autres pistes, et un accord aurait même déjà été trouvé avec Jean-Louis Gasset, le nom de Gabriel Heinze circulant également. Frédéric Longuépée aurait cependant demandé à l’ancien coach de l’ASSE, qui a déjà composé son staff en faisant venir Ghislain Printant, mais également Eric Blondel, de se mettre sur le côté et d’attendre gentiment que le cas Paulo Sousa soit réglé. Une situation dantesque qui n’annonce rien de bon, d’autant plus que L’Equipe affirme que de son côté Paulo Sousa pourrait finalement rester à Bordeaux si Frédéric Longuépée passe à la trappe. Une version footballistique du « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette… » qui finalement risque fort de se retourner contre un des clubs historiques du football français.