Bordeaux : Fissure du tendon d'Achille pour Koscielny

Dans : Bordeaux.

Contraint de céder sa place en début de match contre Monaco dimanche, Laurent Koscielny est victime d’une fissure au tendon d’Achille gauche.

Les Girondins de Bordeaux ont confirmé la mauvaise nouvelle sur leur compte Twitter. « A la suite d’un bilan clinique et d’imagerie, Laurent Koscielny présente une fissure du tendon calcanéen gauche. Le Club lui souhaite de revenir le plus rapidement possible » explique le club au scapulaire. A 35 ans, cette blessure est de toute évidence une très mauvaise nouvelle pour Laurent Koscielny, qui avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille mais cette fois à droite, juste avant la Coupe du monde 2018 en Russie.