Bordeaux fait n’importe quoi avec Andy Carroll

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Homme fort des Girondins de Bordeaux cette saison, Andy Carroll est un élément clé pour Bruno Irles. L’utilisation de l’attaquant anglais de 36 ans fait pourtant l’objet de débats au sein du club au scapulaire.

Si les Girondins de Bordeaux sont encore en lutte pour la montée en National, Andy Carroll n’y est pas pour rien. Avec 10 buts inscrits en championnat, le buteur anglais passé par West Ham et Liverpool a été déterminant, surtout en première partie de saison. Andy Carroll a ensuite manqué plusieurs matchs en raison d’une blessure à l’ischio et son absence s’est faite ressentir puisque les Girondins ont enchaîné plusieurs défaites de février à mars. Enfin de retour avec le brassard de capitaine, Andy Carroll a fait un bien fou à l’équipe de Bruno Irlès. Il a notamment été passeur décisif contre Avranches et auteur d’un doublé face à Saint-Pryvé.

Reste que son utilisation fait débat et Steve Savidan regrette que Carroll soit parfois trop attendu comme le sauveur dans la construction du jeu ou à la réception de longs ballons. « Il ne faut pas abuser du jeu long, surtout s’il n’est pas précis, et c’est trop souvent le cas pour les Girondins. Quand on joue long, éventuellement, on essaye de trouver Andy Carroll pour qu’il y ait une déviation ou qu’il cale le ballon. Mais là, déjà si cela manque de précision, ce n’est pas bon, et ça a été le cas quand même pas mal de fois » regrette l’ex-attaquant de Valenciennes sur TV7, avant de poursuivre.

Andy Carroll mal utilisé aux Girondins ?

« En fait, le problème c’est qu’Andy Carroll aurait dû être plus haut. Ce n’est pas un joueur qui doit être dans la construction du jeu, à l’image de Trezeguet, avec un appui-soutien, en se projetant vers la surface. Il n’a pas cette capacité de vitesse. C’est plutôt un gars qui va conserver le ballon, et profiter d’un soutien. Pour ça, il faut qu’il soit très haut sur le terrain. En fin de match, il est vraiment trop redescendu. Soit il était cramé, soit… Bref, il n’était pas dans le coup contre Saint-Malo » a estimé Savidan, qui espère que Bruno Irles parviendra à davantage mettre Andy Carroll dans les meilleures dispositions à l’avenir pour voir le buteur anglais briller. Ce sera sans doute l’une des clés pour voir les Girondins décrocher la montée en National à l’issue de la saison.