Bordeaux encore rétrogradé, Eyraud lâche une bombe

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

En collaboration avec le potentiel repreneur des Girondins Oliver Kahn, Jacques-Henri Eyraud a confirmé un possible scénario pour l’avenir de Bordeaux. En cas de changement de propriétaire, le club aquitain risque une nouvelle rétrogradation.

Discret ces dernières semaines, Oliver Kahn est réapparu en force lundi. L’Allemand a présenté une offre de reprise pour les Girondins. Alors que le propriétaire Gérard Lopez tente de faire valider son plan de continuation auprès du Tribunal de commerce, l’ancien gardien, qui représente d’autres investisseurs, espère que sa proposition de remboursement de la dette sera privilégiée. C’est aussi le souhait de son collaborateur Jacques-Henri Eyraud.

Eyraud confirme le risque

« Oliver Kahn est quelqu’un de vraiment formidable, de rigoureux, combatif. Quelqu’un qui ferait vraiment beaucoup de bien aux Girondins de Bordeaux, a encensé l’homme d’affaires français pour Dream Team Podcast. (…) Oliver Kahn, c’est quelqu’un qui m’a demandé mon aide. Je l’aide, et ça ne va pas au-delà de ça. C’est lui qui est le porteur du projet et qui, je crois, a un merveilleux projet pour Bordeaux. »

La légende du Bayern Munich est effectivement déterminée malgré la situation du club. « Les Girondins sont en N2, en redressement judiciaire. Est discuté un plan de continuation qui vise à étaler le montant des dettes du club sur plusieurs années, a rappelé l’ex-président de l’Olympique de Marseille. Ce plan devra être validé par le Tribunal de commerce, et s’il n’est pas validé par le Tribunal de commerce, des acheteurs pourront proposer un montant pour reprendre les actifs du club qui seront relancés. » Avec le risque de subir une nouvelle rétrogradation de la part de la FFF en cas de changement de propriétaire.

« Evidemment, ça pourrait survenir avec des relégations, même si dans la jurisprudence tu t’aperçois que certains clubs ont pu être relégués d’une seule division, et pas de quatre, cinq, six divisions comme je peux le lire ces derniers temps, a reconnu Jacques-Henri Eyraud. C’est plus compliqué que ça, et tout dépend aussi de la qualité du plan de reprise des actifs cette fois, et pas des dettes. Oui, le club est malheureusement dans une situation difficile, et il vaut beaucoup mieux que la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui. (…) On en saura plus avant l’été, ça va venir assez vite. » Jugé crédible par le Tribunal de commerce, le plan présenté par Oliver Kahn sera étudié en détail jusqu’au 13 juin.