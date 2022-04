Bordeaux en Ligue 2, les joueurs ont lâché

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Renversé au terme d’un match fou à Nantes (5-3) dimanche, Bordeaux se dirige un peu plus vers la Ligue 2. Rien n’est joué sur le plan comptable. Mais d’après Daniel Riolo, les Girondins ont eux-mêmes perdu tout espoir à quatre journées de la fin du championnat.

Comme face à l’AS Saint-Etienne (2-2) mercredi, une excellente entame et un double avantage rapidement acquis n’ont pas suffi à Bordeaux. De nouveau trahis par une défense à la rue, les Girondins ont concédé une incroyable défaite à Nantes (5-3) au terme d’un scénario difficile à encaisser. Comment envisager un maintien avec une telle fébrilité défensive et un mental aussi défaillant ? Apparemment, les joueurs commencent également à se poser la question.

#FCNFCGB #girondins 4 matchs pour finir barragiste mais désolé personne n’y croit. — Bauderon Alain (@BauderonA) April 24, 2022

Pire encore, Daniel Riolo croit savoir que le vestiaire ne s’estime pas capable de rattraper les quatre points qui le séparent de la place de barragiste. Qui plus est dans un contexte où le principale groupe de supporters crée une mauvaise ambiance autour du club. « On ne sait pas comment ça va finir, mais cette histoire des Ultramarines est en train de tourner au vinaigre car à Bordeaux plus personne ne les supporte », a confié le chroniqueur de l’After sur RMC.

Riolo envoie l'ASSE en barrages

« (...) Je ne vois vraiment pas ce qui peut désormais sauver Bordeaux. Dans le groupe, à l'intérieur, les joueurs sont vraiment abattus et n’y croient plus trop. Ce qui s’est passé avec Benoît Costil qui revient aujourd'hui… Il a été poussé dehors après une sombre histoire inventée. Ça sent le pourri depuis trop longtemps cette histoire. Forcément, ils vont couler. Si Bordeaux va en barrages, ça voudrait dire que Saint-Etienne terminerait 19e… Je vois plutôt Saint-Etienne barragiste que Bordeaux. Je ne vois pas comment Bordeaux peut s’en sortir », a tranché Daniel Riolo, déjà certain de l’issue de la course au maintien.