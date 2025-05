Bordeaux en a assez d'être maltraité

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Bordeaux ne montera pas en National, ce qui reste un coup dur pour Gérard Lopez. Cependant, Bruno Irles n'est pas abattu. L'entraîneur girondin prépare sereinement une deuxième saison en N2 qu'il espère bien plus aboutie dans le jeu.

La Ligue 1, ce n'est pas pour tout de suite aux Girondins de Bordeaux. Relégué administrativement en National 2 l'été dernier, le Club au Scapulaire n'évoluera pas plus haut la saison prochaine. Il a notamment été dominé par Saint-Brieuc, vainqueur du groupe et promu en National. Une mauvaise nouvelle dans le projet de relance initiée par Gérard Lopez. En attendant de connaître le sort des Girondins devant le Tribunal de commerce, Bruno Irles fait comme si de rien n'était. L'entraîneur prépare la saison prochaine au quatrième échelon en compagnie du directeur sportif John Williams.

Bordeaux veut maîtriser ses matchs

L'objectif sera de finir premier pour Bordeaux et cela passe par de bien meilleures prestations sur le terrain. A l'image de son match contre le mal-classé Granville, gagné péniblement 3-2 samedi, les Girondins se sont rarement baladés dans le groupe B de National 2. Bruno Irles ambitionne de maîtriser enfin les matchs la saison prochaine. Pour ce faire, il lui faut un mercato de qualité pour créer une équipe joueuse et sûre techniquement. Il s'est expliqué auprès du média Girondins 4ever après le dernier match.

« Encore une fois, ce soir, vous avez une bonne version de Granville. Ce n’est pas non plus une équipe qui est arrivée en se disant « Oula, c’est magnifique ». Non, vous êtes les Girondins de Bordeaux, donc à chaque fois que vous jouez vous avez la top version de votre adversaire, il fait le match de son année, de sa saison. Donc nous, il faut qu’on soit au-dessus, et oui c’est une volonté que j’aie, qu’on travaille déjà, avec John (Williams) et la direction, pour jouer le haut de tableau et non pas à tous les matches se dire à la fin « Fiou, c’était chaud ce soir ». C’est ce que ça a été cette saison, ça a été chaud chaque week-end », a t-il lâché. Le flair de John Williams devra être aussi performant qu'à Amiens par le passé puisque les finances bordelaises seront très limitées quoi qu'il arrive.