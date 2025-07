Bordeaux ‍: DJ Snake prend la foudre

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux sont dans une situation chaotique et désespérante. Le club au scapulaire espère néanmoins vite remonter à un niveau plus en adéquation avec les ambitions d'une telle institution.

Bordeaux évolue en National 2 et la gestion des événements par Gérard Lopez continue de tendre les fans et observateurs du club. Le propriétaire du club bordelais ne compte cependant pas partir de sitôt. La situation est chaotique et pas mal de personnalités prennent pitié de ce qu'il se passe aux Girondins. C'est notamment le cas de DJ Snake. Grand supporter du PSG, l'artiste a récemment fait une sortie cinglante à Garorock début juillet, en avouant son envie de pourquoi pas racheter les Girondins de Bordeaux pour les sortir de la panade. Une déclaration qui n'a pas laissé insensible Bruce Grannec.

Bruce Grannec agacé

Dans des propos relayés par Girondins4Ever, le streamer et fan de football a en effet indiqué concernant DJ Snake : « Tout le monde peut ouvrir sa gueule devant un écran, devant un truc, en disant ‘je peux faire ça, je peux faire ça’… Bah oui, tu peux. On verra quand tu le feras vraiment, et là on en reparlera… Quand il dit ‘j’aimerais vraiment racheter les Girondins de Bordeaux’. Mais, il n’est pas supporter du PSG, lui ? Franchement, quand il ajoute ‘je ne sais pas où ils ont merdé, mais respect aux Girondins de Bordeaux’… Les mecs qui se croient puissants, qui ont de l’oseille, et qui croient qu’ils peuvent envoyer de l’argent n’importe comment et n’importe quand… ça me fatigue. Encore, si tu connaissais bien les Girondins… Mais comme il le dit, il n’y connait que dalle… Il y a un problème quelque part, non ?

Après, les mecs qui rachètent d’un club, qui investissent, ils s’entourent, mais là… Je n’aime pas que ça débarque comme ça dans un club, ça me dépasse… Il croit trop que la vie est facile… Dire des choses, tout le monde peut le faire. Faire les choses et bien les faire, il n’y a quasiment personne qui peut le faire. Donc il faut arrêter ce cinéma. (...) Il y a une grosse différence entre parler et faire. Les paroles c’est bien, les actes c’est mieux. Il y en a qui parlent beaucoup, et ils croient que tout est facile. La vie, ce n’est pas ça ».

Voilà qui est clair et qui ne devrait pas rester sans réponse. En attendant, Bordeaux s'apprête à entamer une nouvelle saison en National 2. Les ambitions sont claires : viser la montée.