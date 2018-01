Bordeaux : Deux titulaires demandent à quitter le club !

Dans : Bordeaux, Mercato.

La crise est profonde à Bordeaux, où le limogeage de Jocelyn Gourvennec pourrait provoquer des retombées encore plus importantes que prévues. En effet, RTL annonce ce jeudi que deux joueurs ont demandé tout simplement à quitter le club aquitain en solidarité avec leur entraineur. Il s’agit ni plus ni moins que du capitaine Jérémy Toulalan, et du milieu de terrain Younousse Sankharé. Le premier avait quitté Monaco pour rejoindre les Girondins dès que Gourvennec avait été nommé. Il en était depuis un maillon fort, au milieu de terrain puis en défense centrale. L’ancien nantais avait même repris du poil de la bête en janvier, avec un replacement dans l’entrejeu intéressant. Il aurait demandé à se faire libérer de son contrat, afin de probablement rebondir ailleurs pour une dernière pige en Ligue 1.

Pour Sankharé, qui a côtoyé Gourvennec du côté de Guingamp pendant trois ans, cela risque d’être beaucoup plus compliqué puisque le milieu de terrain est arrivé il y a seulement un an et possède un contrat allant jusqu’en 2021. RTL annonce que le joueur, en apprenant le limogeage de son entraineur, a quitté l’entrainement en annonçant qu’il était malade, et aurait l’intention d’également demander la résiliation de son contrat. Cela pourrait être beaucoup plus délicat car le joueur a tout de même encore une valeur marchande non négligeable, lui qui a coûté 3 ME aux Girondins.