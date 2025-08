Bordeaux descend trop bas, un ex-Girondin dit non

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat au Maccabi Haïfa, Vital Nsimba s’entraîne actuellement avec les Girondins. Mais l’expérience n’ira pas plus loin pour le latéral gauche réticent à l’idée d’évoluer en National 2.

En tant que joueur formé à Bordeaux, Vital Nsimba (32 ans) a obtenu un privilège cet été. Le latéral gauche s’est retrouvé libre après la fin de son contrat au Maccabi Haïfa et a été autorisé à s’entraîner avec l’équipe première des Girondins. L’international congolais dispute même les matchs amicaux avec les Marine et Blanc. De quoi envisager un possible retour ? Non, répond le principal intéressé, pas chaud pour redescendre au niveau amateur.

« Comme je l’ai dit à Arnaud (De Carli, vice-président du FCGB), c’est difficile de dire non à Bordeaux, a d’abord répondu Vital Nsimba à Girondins4Ever. Après, c’est juste le problème du statut en fait, de statut professionnel. Moi qui viens en étant enfant d’immigrés, mon rêve c’était d’être footballeur professionnel. Du coup, de ne plus avoir ce statut-là pour revenir à Bordeaux, à mon âge… Je ferais une croix sur ma carrière en fait, ou alors il faudrait monter tous les ans avec Bordeaux (sourire). Si la création de la Ligue 3 peut changer quelque chose ? Effectivement, mais je n’ai rien reçu à ce jour, pas de proposition. »

La priorité de Nsimba

De toute façon, le latéral gauche ne compte pas s’éterniser en France. « Honnêtement pour l’instant je privilégie l’étranger. J’aimerais rester à l’étranger, maintenant à voir les possibilités qu’il y a. Mais l’étranger c’est quelque chose que j’aimerais bien. Après, le mercato est tellement changeant, tellement imprévisible. Puis maintenant les clubs veulent tous des jeunes (rires), des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qu’ils vont pouvoir revendre. Donc on va voir ce qu’il y aura, le mercato est encore long. On n’est qu’à la moitié », a tempéré Vital Nsimba, conscient que des offres peuvent tomber en fin de mercato.