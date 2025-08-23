Bordeaux ‍: des banderoles allument Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Les Girondins de Bordeaux jouent actuellement leur deuxième match dans cette saison de National 2. Après un triste 0-0 la semaine passée face à Avranches, les hommes de Bruno Irles vont tenter de glaner trois points face à Granville. Le Virage Sud en a profité pour déployer des banderoles visant Gérard Lopez.

Les Girondins de Bordeaux ont entamé devant 11 000 personnes leur saison de National 2 la semaine passée face à Avranches. Une occasion pour les supporters du scapulaire de découvrir les joueurs ayant rejoint le club cet été. Ce samedi face à Granville à l’occasion de la deuxième journée, les Ultramarines n’ont pas hésité à déployer des banderoles visant le propriétaire du six fois champion de France. Pendant la première période, le Virage Sud a déployé deux banderoles : « Gérard Lopez : plan B, plan C ou plan JDD... Mais toujours pas de plan gagnant, » mais également : « Un mercato inachevé à cause de contrats mal gérés : le FCGB encore une fois sabordé. » Une critique qui équivaut à l’affaire Etienne Beugré qui a secoué la semaine bordelaise.