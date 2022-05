Bordeaux coule, Gérard Lopez incendié en interne

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux vont, sauf miracle improbable, descendre en Ligue 2. Un cataclysme pour ce club historique du football français. Gérard Lopez est fortement mis en cause pour sa gestion des événements.

Les Girondins de Bordeaux ont concédé un triste match nul (0-0) à domicile face au FC Lorient ce samedi soir en Ligue 1. Un résultat qui condamne à 99,9% les Bordelais à une descente en Ligue 2. Une catastrophe pour le club au scapulaire, qui n'a plus connu un échelon inférieur depuis 1960. Forcément, l'heure est à la crise pour Bordeaux. Pendant le match contre les Bretons, quelques débordements ont eu lieu dans les tribunes. Les fans ont notamment lancé du papier toilette sur le terrain et déployé des banderoles hostiles aux joueurs, au staff et à la direction. Le propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, concentre les critiques pour la gestion du club depuis son arrivée. Ce samedi soir, il n'était même pas présent dans les tribunes du Matmut Atlantique. Un comportement qui agace même les partenaires des Girondins.

Gérard Lopez, une implication qui fait débat à Bordeaux

Donc Gerard Lopez n'était même pas présent au match hier...



Il essaye effectivement depuis un moment de sauver ses fesses et convaincre les vrais boss du club (Fortress & King Street) de le laisser à la manoeuvre, mais Fortress cherche une autre solution. — Romain Molina (@Romain_Molina) May 15, 2022

Dans une lettre ouverte rendue publique quelques minutes après la rencontre face à Lorient, des partenaires du club bordelais ont critiqué le degré d'implication et la gestion de Gérard Lopez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le constat fait est limpide : « Nous observons que, depuis le jour de votre arrivée, vous avez souhaité tenir le rôle de président-directeur général. Malheureusement, cette fonction primordiale à la réussite d'une équipe a été délaissée, négligée pour finalement ne jamais être endossée; Vous avez, nous le pensons, participé grandement à ce naufrage collectif des Girondins. Ce navire a coulé lentement sous vos yeux détournés et sous les nôtres ébahis. Votre absence à tous les niveaux, sur la scène médiatique, dans les tribunes, au centre du Haillan, mais surtout auprès des joueurs dans les moments difficiles ou décisifs est inexcusable ». Face à la vague de critiques dont il est victime, Gérard Lopez a aussi tenu à réagir dans des propos relayés par 20 Minutes, indiquant notamment « comprendre la colère des supporters » et promettant une « grande responsabilité pour y répondre et faire le bilan pour trouver les solutions pour remonter au plus vite ». Pas sûr que cela suffise à calmer la gronde en Gironde, alors qu'un dernier match sera à jouer à Brest samedi prochain en Ligue 1.