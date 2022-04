Bordeaux coule, Costil est intouchable

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Particulièrement fébrile cette saison, la défense de Bordeaux a encore pris l’eau à Nantes (5-3) dimanche dernier. Mais pour Jérôme Alonzo, il n’est pas question d’accuser le gardien Benoît Costil.

Après 34 journées de Ligue 1, le total de buts encaissés par les Girondins s’élève à 84 ! C’est évidemment la pire performance de la saison parmi les cinq principaux championnats européens. Mais ce n'est pas tout. Il s’agit d’un record dans l'élite française au XXIe siècle ! La statistique suffit pour comprendre à quel point la défense de Bordeaux n’est pas à la hauteur. Certains pourraient également cibler les gardiens des Marine et Blanc, le numéro 2 Gaëtan Poussin ayant commis quelques erreurs grossières.

📊 L’#ASSE est la 5ème pire défense des 5 grands championnats. 😕



Classement des pires défenses :



🥇 Bordeaux (84)

🥈 Greuther Fürth (76)

🥉 Salertinata (70)

4️⃣Norwich (69)

5️⃣ 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁 𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 (68)

6️⃣ Watford (67)

7️⃣ H. Berlin (66)

8️⃣ Levante (65)

9️⃣ Clermont (63) pic.twitter.com/eHhdrPLbz9 — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲́ 💚 (@actusainte) April 30, 2022

Mais pour Jérôme Alonzo, Benoît Costil, lui, n’est absolument pas responsable de cette situation. « Pour ma part, la concurrence avec Lionel Letizi s'était imposée par la force des choses, s’est souvenu l’ancien portier du Paris Saint-Germain sur Aquitaine Radio Live. A la base, je venais en tant que numéro 2. Je pense qu'une concurrence entre gardiens doit se faire entre deux joueurs qui s'apprécient. Pas forcément des amis, mais des joueurs qui s'apprécient entre eux. A Bordeaux, je connais très bien Benoît. Je l'apprécie énormément. En revanche, je ne connais pas Gaëtan. Connaissant Benoît, je pense que ça se passe bien. C'est un compétiteur. »

Costil peu épargné cette saison

« Comme tous les gardiens, il connaît une saison moins bien, où il est moins décisif. Tout ce qu'il vit, c'est un peu un reflet des Girondins : ce n'est pas loin mais ça finit par craquer. Les cinq buts pris par Costil à Nantes, je n'en donne pas un pour lui. En revanche, défensivement, c'est dramatique. Quand Nantes revient à 2-2, honnêtement, je les vois morts. Ils ont la force de marquer le troisième but. Mettre un troisième but dans cette situation, c'est super important. Derrière, tu n'as pas le droit de prendre trois buts. Benoît et Gaëtan sont lâchés par la défense. Et derrière, la confiance s'en va. C'est le serpent qui se mord la queue », a analysé le consultant, sans parler des accusations de racisme des Ultramarines contre Benoît Costil.