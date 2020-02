Bordeaux : Costil s’est fait cracher dessus, il plaide coupable

Dans : Bordeaux.

Match chaud à Metz ce samedi soir, avec une équipe lorraine réduite à 10 et qui a tenté jusqu’au bout de s’accrocher avant de s’incliner dans les derniers instants.

Forcément, cela a créé de la tension sur le terrain et même en dehors, où Benoit Costil s’est fait clairement embêter en fin de rencontre. Parti chercher un ballon derrière son but, le gardien bordelais s’est retrouvé au plus près du grillage le séparant des supporters messins. Le portier girondin aurait pris quelques crachats, un supporter parvenant même à lui toucher le sommet des cheveux. De quoi provoquer un peu d’agacement supplémentaire. Au moment de revenir sur ces incidents, Benoit Costil a en tout cas reconnu que cela lui servirait de leçon.

« Ce qu'il s'est passé? C'est rien... Je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler, je dirais même qu'à la limite, j'aurais dû encaisser ça, ne rien dire, tourner le dos et aller tirer mon six mètres. Et basta. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je m'en veux plus à moi. La prochaine fois, je laisserai le ramasseur de balle aller prendre le ballon, ce sera plus simple ! On a gagné, on repart, on est contents... Laissez-moi aller boire une bonne bière », a confié sur RMC un Benoit Costil qui a tenu à aller chercher lui-même le ballon derrière ses buts pour grappiller quelques secondes, et laissera donc désormais le ramasseur de balles s’en occuper lors des prochaines occasions.