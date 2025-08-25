Bordeaux cherche son nouveau Andy Carroll

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Les Girondins de Bordeaux ont reçu une belle claque ce samedi à domicile pour la deuxième journée de National 2. Le club au Scapulaire s’est incliné contre Granville (1-0). Par la suite, la direction bordelaise ouvre la porte à une recrue pour tenter de se relancer.

Pour la première fois depuis la saison 2003/2004, les Girondins de Bordeaux ont entamé les deux premières journées d’un championnat sans marquer le moindre but. Après un triste 0-0 contre Avranches, les hommes de Bruno Irles ont été battus par Granville samedi dernier à domicile. Une défaite qui sonne déjà comme une petite crise au sein de la Gironde. Pour rappel le club est dans l’obligation de monter à la fin de saison pour satisfaire le plan de continuation de Gérard Lopez. Dans cette optique, le club au scapulaire ouvre la porte à du recrutement avant la fin du mercato pour relancer une dynamique.

Bordeaux cherche un attaquant

🤔 Un recrutement déjà nécessaire pour les Girondins ?



D’après Sud Ouest, un renfort pourrait arriver selon les opportunités. La piste d’un prêt, salaire pris en charge, est envisagée, pour un défenseur central si Cissé tarde à revenir ou un attaquant de type Andy Carroll. 💰 pic.twitter.com/uEqwwukawa — Actu Girondins 📰 (@ActuGirondins) August 25, 2025

Ce lundi, le journal Sud-Ouest fait le point sur la situation du groupe de Bruno Irles avant le déplacement du côté des Voltigeurs de Châteaubriant. Après la nouvelle contre-performance le week-end dernier, le doute s’est installé au sein des rangs bordelais. Sud-Ouest précise que la direction bordelaise juge le groupe bien étoffé lorsque tous les joueurs seront revenus de blessure. En attendant, une nouvelle arrivée avant la fin du mercato n’est pas impossible. Avant cela, Bordeaux devra d’abord se débarrasser de ses joueurs indésirables Etienne Beugré et Yanis Merdji notamment pour libérer de la masse salariale. Un profil à la Andy Carroll est étudié. Avec le départ forcé de l’attaquant anglais cet été, les Girondins ont perdu leur arme numéro 1 sur son front offensif. Un défenseur pourrait également être recruté si la blessure de Nadjib Cissé est trop longue.