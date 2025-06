Bordeaux ‍: Ça chauffe avec les ultras, Gérard Lopez a tout prévu

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur de nombreux supporters, Gérard Lopez n’a rien arrangé avec sa dernière sortie médiatique. Le président et propriétaire de Bordeaux a minimisé l’influence de ses détracteurs. Une provocation mesurée de la part du dirigeant.

Attendu au Tribunal de commerce pour présenter son plan de continuation, Gérard Lopez avait reçu un accueil hostile. Des supporters des Girondins étaient présents pour exprimer leur colère à travers des chants et insultes à destination du patron de Bordeaux. « Ceux qui me veulent du mal, une trentaine d’ultras violents et quelques élus hostiles, ne représentent rien et n’affectent pas ma volonté, bien au contraire », avait répondu l’Hispano-Luxembourgeois dans le JDD, au risque de remettre de l’huile sur le feu.

Rien d’étonnant pour le journaliste Alain Bauderon qui dénonce une sortie calculée de la part du dirigeant. « Les violences, les menaces, ce n’est pas possible, a condamné le spécialiste pour Bordeaux Sports. Frédéric Longuépée (ancien président du FCGB) a pris aussi, pour moins que ça sportivement parlant. Des menaces de mort, etc. Je ne dis pas qu’on en est là avec Gérard Lopez, mais attention. Gérard Lopez a, entre guillemets, la chance de ne pas avoir fait face à ce qu’a vécu Frédéric Longuépée, à qui on pouvait évidemment reprocher des choses aussi. Mais la violence, ce n’est pas possible. Après, il y a d’autres supporters qu’on n’entend pas beaucoup. »

Gérard Lopez dans son élément

« De toute façon, il est bon Gérard Lopez en communication et dans sa façon de vouloir tourner les choses à son avantage. Il sait faire. On adhère ou pas, on y croit ou pas, on tombe dans le panneau ou pas… Il sait faire, a insisté le journaliste. Donc je pense que ce n’est pas une mèche allumée comme ça, pour rien. C’est calculé. Mais on ne peut pas dire ça… Cependant, s’il y a des menaces physiques et autres, là, attention, on n’est pas dans le même registre et ça, on ne peut pas. Mais à un moment donné le peuple bordelais n’en peut plus non plus, il a besoin de savoir certaines choses, et d’arrêter d’avaler des couleuvres, d’entendre des boniments. » Plus que la parole de Gérard Lopez, les fans attendent surtout le verdict du tribunal pour savoir si le club évite la liquidation judiciaire.