Bordeaux : Benoît Costil annonce avoir porté plainte !

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Accusé par des responsables des Ultramarines d'avoir eu un comportement raciste à Bordeaux, Benoît Costil a confirmé avoir porté plainte contre ceux qui l'ont ainsi accusé sans la moindre preuve.

Le mois dernier, à l’occasion du match entre les Girondins de Bordeaux et Montpellier, le ton était monté entre Benoît Costil et quelques responsables du groupe des Ultras, le gardien de but bordelais étant même pris à partie à la pause. Dans la foulée, les UB87 avaient publié un communiqué en accusant Benoît Costil, mais également Laurent Koscielny, d’avoir eu un comportement raciste dans le vestiaire girondin. Des affirmations très graves qui avaient poussé le reste de l’effectif à dire que tout cela était faux, tandis que le club démentait lui aussi, même si cela traînait un peu. Depuis, c’est le silence-radio, aucun élément n’ayant été apporté par les UltraMarines pour étayer leur thèse, ces derniers étant en plus placés au cœur d’une polémique en raison d’une proximité à priori très forte avec Gérard Lopez, l’actuel propriétaire du club au scapulaire. Mais pour Benoît Costil, l’affaire ne pouvait pas en rester là et ce mercredi le portier des Girondins de Bordeaux a confirmé qu’il avait décidé de poursuivre en justice ceux qui l’ont ainsi accusé.

Costil veut laver son honneur et faire condamner les accusateurs

Via les réseaux sociaux, Benoît Costil a précisé les choses. « A partir du 20 mars 2022, des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif. Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent, ni à mes valeurs, ni à mon éducation. C'est pourquoi, j'ai demandé à mon avocat, Maître David Boussidan, d'engager les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements. Par ailleurs et surtout, je tiens à remercier du fond du cœur les innombrables personnes de tous horizons, qui me soutiennent et m'envoient quotidiennement leurs témoignages de sympathie et d'encouragement dans cette épreuve. Enfin, je tiens à rassurer le Public, le Club ainsi que tous les supporters, sur la force de mon engagement et ma détermination sans faille, à donner le meilleur de ma personne pour faire en sorte que notre équipe se maintienne en Ligue 1 », a indiqué le gardien de but bordelais.