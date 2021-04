Bordeaux : Ben Arfa remonté contre Gasset ?

Dans : Bordeaux.

Comment souvent ces dernières saisons, après avoir provoqué l'enthousiasme, Hatem Ben Arfa commence à avoir beaucoup d'ennemis dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux.

Nul ne peut contester la talent d’Hatem Ben Arfa, mais à chaque fois l’histoire semble se répéter pour celui qui lors de ses débuts était promis à devenir l’un des plus grands footballeurs français. Lorsque Bordeaux a obtenu son accord pour rejoindre le club au scapulaire en octobre dernier, les Girondins ont immédiatement pu compter sur un Ben Arfa efficace et omniprésent, ce qui avait comblé Jean-Louis Gasset et les observateurs. Mais peu à peu, la magie a disparu et le joueur de 34 s’est mis le vestiaire à dos, et pas uniquement le vestiaire puisque selon L’Equipe même son entraîneur est désormais fâché du comportement du joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, avant la réception de Strasbourg, le quotidien sportif révèle qu’au retour du match à Montpellier, rencontre pour laquelle il était forfait sur blessure, Ben Arfa a fait l’objet d’une conversation entre joueurs, et que Benoît Costil n’a pas été tendre avec lui. « Je le connais depuis les équipes de France de jeunes. Il ne respecte que les gens qui ont fait une carrière comme toi. Les autres, il s'en fout complètement », aurait notamment lancé l’expérimenté gardien bordelais à Laurent Koscielny.

Et même si ce dernier avait tiré les oreilles d’Hatem Ben Arfa après la rencontre face à l’OM en février dernier, notamment concernant son jeu trop « perso », Jean-Louis Gasset avait, lui, continué à miser sur son le milieu offensif. Mais la défaite contre Nîmes aurait été celle de trop pour le coach bordelais. « Gasset l'a pris comme de la trahison. Il l'a soutenu mordicus et Ben Arfa n'a pas mouillé la chemise pour lui », constate un proche des Girondins. Une rupture qui aurait changé la donne pour le joueur, puisque ce dernier pourrait même lier sa deuxième année de contrat à un changement d’entraîneur du côté de Bordeaux.