Bordeaux : Baysse prolonge jusqu'en 2024

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la prolongation de contrat de leur défenseur, Paul Baysse, jusqu'en 2024.

« Le Club est très heureux de vous annoncer la prolongation de contrat de Paul Baysse. Notre défenseur central a signé un nouveau contrat pour les trois prochaines saisons. Il est lié au club jusqu’en juin 2024. Ce nouveau contrat est le résultat du talent, des performances et de l’état d’esprit de Paul. Formé au Club et très attaché au maillot marine et blanc, Paul à maintes fois prouvé qu’il ne lâchait rien. Après des moments compliqués, il a retrouvé un rôle central sur le terrain et dans le vestiaire en étant un des cadres. Il donne le maximum pour guider ses coéquipiers. Formé à Bordeaux, Paul a engrangé beaucoup d’expérience dans ses différentes expériences. Passé par Sedan, Brest, Saint-Etienne, Nice, Malaga et Caen, il affiche plus de 300 matches professionnels, dont 189 en Ligue 1. Il a aussi connu les joutes européennes avec Saint-Etienne et Nice. Le Club se réjouit de pouvoir compter sur Paul lors des prochaines saisons afin d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs », s'est réjoui le club au scapulaire dans un communiqué.