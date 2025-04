Bordeaux battu, la montée en National n'est plus d'actualité

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux se déplaçaient ce samedi à Saint-Brieuc, leader du groupe B de National 2 pour ce qui ressemblait à une petite finale pour le club au scapulaire. Mais, c'est le club breton qui s'est finalement imposé (1-0), grâce à un but de Le Marer à la 79e.

A quatre journées de la fin du championnat, Saint-Brieuc est en tête du groupe B, tandis que Bordeaux est retombé à la quatrième place du classement avec huit points de retard sur les Briochins. Autrement dit, la montée en National relève désormais du miracle pour les Girondins après cette défaite puisqu'ils doivent gagner trois de leurs quatre ultimes rencontres, et espérer que Saint-Brieuc en perde trois dans le même. Et cela pourrait même ne pas être suffisant, puisque Saint-Malo et Les Herbiers se sont intercalés.