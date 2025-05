Bordeaux ‍: Avec son petit salaire, Carroll s’éclate à Ibiza

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Andy Carroll a récemment fait le choix de rejoindre les Girondins de Bordeaux, malgré le fait que le club au scapulaire évolue désormais en National 2. En Gironde, l'Anglais touche un salaire très faible.

Les Girondins de Bordeaux traversent l'une des pires périodes de leur histoire. Le club bordelais évolue dorénavant en National 2 et n'a donc plus le statut professionnel. Pourtant, la notoriété du FCGB a permis au club de recruter certains joueurs connus. C'est le cas d'Andy Carroll. D'ailleurs, avec son nouveau club, l'ancien de Liverpool touche 1614 euros brut par mois, soit un peu moins de 1400 euros net, lui qui a été pendant un temps le joueur le plus cher d'Angleterre. D'après Ouest France, l'attaquant anglais est en fait embauché à temps partiel à Bordeaux. Mais sa situation ne l'empêche pas de profiter de son temps libre pour faire quelques escapades enflammées.

Andy Carroll vit sa vie à fond loin de Bordeaux

Ces dernières heures, Andy Carroll a en effet pu être aperçu en Espagne du côté d'Ibiza. Il était présent avec sa nouvelle compagne, Lou Teasdale, comme le rapporte The Sun. Les deux tourtereaux ont notamment pu être vus au club O Beach. Pour la presse people anglaise, Andy Carroll prévoit d'ailleurs de demander Lou Teasdale en mariage une fois que... son divorce avec Billi Mucklow sera finalisé. Cet été, l'ancien de West Ham pourra profiter de son nouvel amour et d'un peu de repos avant de revenir à Bordeaux. Son souhait est de faire remonter les Girondins le plus vite possible à l'échelon supérieur. En fin de contrat en juin 2026, Andy Carroll, 36 ans, veut avant tout prendre du plaisir avant de terminer sa carrière. La saison passée avec les Girondins de Bordeaux, le natif de Gateshead a planté 11 buts pour 3 passes décisives délivrées.