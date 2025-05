Bordeaux a un plan pour monter en National

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Les Girondins ont encore une chose à jouer ce samedi du côté des Herbiers pour cette 28e journée de National 2. Les hommes de Bruno Irles peuvent encore croire à la montée malgré l’irrattrapable retard sur le Stade Briochin, leader.

« Il y a une deuxième place à aller chercher pour ne pas avoir de regrets, une petite chance à jouer. » L’optimisme est de mise pour l’entraineur Bruno Irles ce samedi avant un déplacement périlleux du côté des Herbiers. Avec la victoire du Stade Briochin ce vendredi face à Avranches, les Girondins de Bordeaux ont dit officiellement adieu à la montée directe en National. Avec 11 points de retard et encore trois rencontres à jouer, les Bretons sont hors de portée des Aquitains. Mais l’espoir reste de mise avec un football français en grande difficulté financière. « Je ne sais pas si les joueurs en sont conscients, en tout cas, je leur explique. On verra ce qu’ils vont mettre sur le terrain ce week-end. Dans l’état d’esprit, ils étaient là samedi dernier contre La Roche-sur-Yon. Moi, je suis à fond dedans », explique Bruno Irles.

Objectif deuxième place

🎙️ 𝐋𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐛𝐚𝐭é avant #VHFFCGB dans @SO_Bordeaux :



« On espérait jouer le titre, on s’est tiré une balle dans le pied face au @StadeBriochin. Mais l’espoir fait vivre, on va continuer d’y croire jusqu’à la fin pour finir à une belle deuxième place. En tout cas… pic.twitter.com/o1XyU3tDGj — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) May 3, 2025

Avec quatre points de retard sur l’US Saint-Malo, deuxième, les Girondins n’ont plus leur destin entre leurs mains. Et cette deuxième place du championnat pourrait compter. Cet été, tous les clubs français vont devoir passer la DNCG et certains clubs de National n’ont pas un avenir gravé dans le marbre. Si des clubs sont rétrogradés administrativement, la DNCG a expliqué que seul le 16e de National serait repêché. Derrière ce seront les deuxièmes de N2 qui pourront bénéficier d’une montée. Cependant, le journal Sud-Ouest précise que ce ne seront pas les points acquis sur la saison, mais les points obtenus en confrontations directes contre les cinq premiers du championnat qui feront foi. Autant dire que pour espérer une montée, les Girondins vont devoir gagner les derniers matchs et espérer un faux pas des adversaires directs. Mais également se lancer dans des calculs d’apothicaires.