Bordeaux a des clones, il annonce le désastre

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Dans une récente interview accordée à Web Girondins, Romain Molina a déploré le manque d'action des grandes instances du football français qui auraient dû mieux aider les clubs au contexte économique difficile.

Bordeaux, Ajaccio, Martigues, Niort, Cholet… autant de clubs qui ont vécu l'enfer lors de ces derniers mois. Comme partout ailleurs en Europe, la France aussi a eu son lot de clubs détruits. Sauf qu'à la différence d'autres pays du Big Five, l'Hexagone est presque devenu expert en la matière. Invité de l'émission « Le Talk » diffusée sur Web Girondins, Romain Molina est revenu sur les nombreux incidents qui ont touché des clubs français, certains mythiques dans le paysage footballistique, ces derniers temps. Selon le journaliste, les hautes instances dirigeantes du football français ont une grande part de responsabilité dans la chute de ces clubs. De quoi ouvrir la porte à d'autres chutes ?

Romain Molina accuse

Bordeaux descend trop bas, un ex-Girondin dit non https://t.co/tomsMaLmNA — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2025

« En Europe, des clubs avec moins de budget qu'en France arrivent à faire quelque chose. Quel pays en Europe a eu autant de faillites, de redressement judiciaire, de chutes administratives ces dernières années ? La France est de très loin numéro 1. En Ligue 2, tu as deux clubs cette saison qui ne repartent pas (ACA et Martigues). L'année dernière, c’est Bordeaux qui n'est pas reparti, Niort et Cholet également. Sochaux est en mort cérébrale. Le problème des instances, c'est qu'elles ne préservent pas la pérennité des clubs dont certains vivent de subventions publiques, notamment en division inférieure. Le stade de Martigues a été rénové à hauteur de 4 à 5 ME. La ville donnait plus de 1 ME de subventions par an. En gros, les 5 dernières années, la mairie a dépensé 10 ME et ils vont repartir en Régional », a alarmé Romain Molina dans des propos relayés directement par Web Girondins.

Sa vision du football français a de quoi faire peur. Car si les Girondins de Bordeaux, entre autres, ont connu un tel cauchemar, la porte est certainement encore ouverte à d'autres catastrophes à venir. En espérant que les clubs dans le rouge soient, eux, préservés.