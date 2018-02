Bordeaux : 50 Ultras en garde à vue depuis samedi, ça hurle !

Dans : Bordeaux, Ligue 1, RCSA.

Samedi soir, des supporters bordelais ont bravé l'interdiction de déplacement à Strasbourg, et avec l'aide de leurs homologues alsaciens, et sous le contrôle des stadiers présents, ils ont finalement accédé aux tribunes de la Meinau. Mais, après quelques minutes, et alors que les choses se passaient courtoisement, ils ont été délogés sans ménagement par les forces de l'ordre.

Depuis, une cinquantaine de ces supporters est en garde à vue à Strasbourg, ce qui fait évidemment bondir l'ensemble des associations de supporters en France. Ce dimanche après-midi, les Ultras bordelais sont toujours retenus à Strasbourg et le hashtag #JeSoutiensLesUB87 est même numéro 1 sur Twitter France, preuve de l'émoi suscité par cette situation et pas uniquement dans la communauté des supporters bordelais.