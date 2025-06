Appel annulé, Bordeaux risque gros à la FIFA

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Mécontents du remboursement prévu par les Girondins, Amiens, Guingamp et Lille avaient fait appel suite à la présentation du plan de continuation de Bordeaux. Les trois clubs ont finalement annulé leur démarche, avant une possible requête auprès de la FIFA.

Sans son propriétaire Gérard Lopez absent, Bordeaux a présenté son plan de continuation au Tribunal de commerce vendredi. Le pensionnaire de National 2 a détaillé comment il comptait rembourser 26 millions d’euros (sur ses 94 M€ de dettes) sur 10 ans à ses 400 créanciers. Parmi eux apparaissent notamment des clubs qui attendent toujours le règlement de certains transferts (9,5 M€ au total).

La FIFA bientôt sollicitée ?

Amiens, pour Aliou Badji en 2023 (3 M€), Lille, pour Jean Onana en 2021 (201 000 euros) et Guingamp, pour Jérémy Livolant en 2023 (500 000 euros), font partie de la liste et ne se contentent pas du remboursement partiel (10%) prévu dans le plan de continuation. D’où leur appel officiel pour contester ce remboursement ainsi que leur classe parmi les créanciers. Leur initiative aurait pu repousser le verdict du Tribunal de commerce de 15 jours supplémentaires. Mais ce samedi, L’Equipe nous apprend qu’Amiens, Lille et Guingamp ont fini par annuler leur appel.

Bordeaux : Tribunal puis DNCG, tout va se jouer en deux heures https://t.co/TEhxtqAfp7 — Foot01.com (@Foot01_com) June 14, 2025

Un soulagement pour les Girondins de Bordeaux qui auront bien la réponse du Tribunal de commerce le 24 juin à 9 heures, soit deux heures avant le verdict de la DNCG. Le quotidien sportif alerte tout de même sur un potentiel risque pour le club aquitain. D’après certaines sources proches du dossier, le sujet du « paiement intégral des créances sportives reste entier et une requête auprès de la FIFA est fortement probable ». Les trois clubs mécontents pourraient donc solliciter l’instance internationale et enfoncer Bordeaux encore un peu plus. Toujours menacés par une liquidation judiciaire, les Marine et Blanc n’ont vraiment pas besoin de ça.