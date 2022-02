Accord de principe entre Bordeaux et David Guion

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Même s'il faudra encore attendre quelques jours pour que les Girondins l'officialisent, David Guion sera bien le nouvel entraîneur de Bordeaux.

Dévoilé mercredi, l’intérêt très vif des dirigeants de Bordeaux pour faire de David Guion le successeur de Vladimir Petkovic, écarté du poste d’entraîneur après le désastreux résultat de son équipe à Reims (5-1), se concrétise. Selon Vincent Romain, journaliste de Sud-Ouest, même si le club au scapulaire devrait attendre le début de semaine prochaine pour l’officialiser, l’ancien coach du Stade de Reims va prendre les commandes des Girondins avec pour seule mission de sauver la place de Bordeaux en Ligue 1. Un accord de principe a déjà été trouvé entre Gérard Lopez et David Guion, mais quelques points sont encore à régler, et notamment celui qui porte sur l’adjoint du futur technicien bordelais. Sauf surprise, c’est Jaroslav Plasil, qui assure l’intérim depuis lundi, qui sera sur le banc girondin pour le match de dimanche à Bollaert contre Lens. Concernant David Guion, le média local précise que l’été dernier, déjà en quête d’un entraîneur, les dirigeants bordelais avaient pensé à lui avant finalement de craquer pour le technicien bosnien. De son côté, l’ancien coach de Reims avait dit non en décembre aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne qui souhaitaient qu’il remplace Claude Puel.