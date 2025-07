Un international marocain contacté, Auxerre vise du lourd

Dans : Auxerre.

Par Corentin Facy

Belle surprise de la saison 2024-2025 en Ligue 1 avec un maintien assuré sans trembler une seconde, l’AJ Auxerre compte se renforcer cet été pour cette fois espérer finir dans la première partie de tableau.

Onzième de Ligue 1 la saison dernière, l’AJ Auxerre a réalisé une saison dépassant les espoirs des suiveurs du club bourguignon pour son grand retour en Ligue 1. Malgré un effectif assez restreint et des moyens limités, l’équipe dirigée par Christophe Pélissier n’a pas tremblé pour se maintenir, réalisant par ailleurs quelques prestations remarquées face aux cadors de notre championnat. L’objectif de l’AJA est maintenant de poursuivre sur cette dynamique avec l’espoir de vivre une saison tout aussi tranquille en 2025-2025. Pour cela, l’ex-entraîneur d’Amiens ne dirait pas non à quelques renforts de poids.

Auxerre s'attaque à Oussama El Azzouzi

🚨🔵⚪️ Excl: Auxerre have opened talks to sign Oussama El Azzouzi from Bologna.



Discussions underway for Moroccan midfielder. pic.twitter.com/U3GLzxi2ds — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025

Cela tombe bien, ses dirigeants tentent actuellement un très gros coup. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’AJ Auxerre a ouvert des discussions avec Bologne pour le transfert d’Oussama El Azzouzi, milieu de terrain de 24 ans. L’international marocain, recruté à l’Union Saint-Gilloise pour 2,5 millions d’euros en 2023, a peu joué avec Bologne cette saison et l’AJA y voit une très belle opportunité de le relancer. On ignore encore si Bologne et le joueur sont ouverts à un départ du natif de Veenendaal vers Auxerre, mais le pensionnaire de l’Abbé Deschamps réaliserait en tout cas un très joli coup s’il arrivait à boucler la venue d’un international marocain (6 sélections) en pleine force de l’âge.