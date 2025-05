Pas de football féminin à Auxerre, Guy Roux ne rigole pas

Dans : Auxerre.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, Djibril Cissé conviait ses amis et les amoureux de l'AJ Auxerre à son jubilé au stade Abbé-Deschamps. Guy Roux était évidemment de la partie, lâchant une petite pique en interview qui fera bondir les suiveurs de football féminin.

Après une belle saison conclue par un maintien facile en Ligue 1, c'était la cerise sur le gâteau pour l'AJ Auxerre ce mardi soir. Les Bourguignons ont fêté une légende du club en la personne de Djibril Cissé. L'ancien attaquant, également passé par Liverpool et l'OM, fêtait son jubilé dans le stade de ses débuts professionnels, l'Abbé-Deschamps. Des légendes du club et du football mondial étaient présentes avec pêle-mêle Jean-Marc Ferreri, Philippe Méxès, Jean-Alain Boumsong, Lionel Charbonnier mais aussi Thierry Henry, Didier Drogba et Claude Makélélé. Guy Roux était évidemment de la partie.

Guy Roux n'apprécie pas le football féminin

Difficile d'imaginer une soirée de football à Auxerre sans l'emblématique entraîneur de l'AJA (1961-2005). Même s'il est retraité des bancs depuis 2007 et son passage raté à Lens, Guy Roux est resté exigeant dans son approche du jeu. Dans le match opposant des légendes de l'AJ Auxerre à une équipe de stars mondiales, l'homme au bonnet bleu a critiqué le rythme de la rencontre au micro de La Chaine L'Equipe avec une comparaison assez spéciale.

Guy Roux pas toi 😭😭😭😭 pic.twitter.com/bLUMuFhkz2 — Mon Ptit Tef (@monptitef) May 27, 2025

« C’est beaucoup plus lent mais on voit des changements d’aile, c’est bien. Vous voulez que je fasse une comparaison audacieuse ? On dirait un match de football féminin, pour le rythme ça ressemble à du foot féminin, avec beaucoup de technique quand c’est bien joué », a t-il lâché. Une sortie qui a divisé les internautes sur X, certains soulignant sa franchise quand d'autres ont fustigé son mépris pour un football féminin en pleine expansion dans le monde.